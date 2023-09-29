أول المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا.. سوبر هاتريك مصطفى فتحي ينصر بيراميدز بسداسية

اكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في مباراة كان بطلها مصطفى فتحي الذي سجل "سوبر هاتريك" رباعية في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف اللقاء: مصطفى فتحي (4) ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

فيما أصبح مصطفى فتحي أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لبيراميدز في تاريخه في كل المسابقات.

وأصبح بيراميدز أول فريق يحجز بطاقة تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

التشكيل

بدأ بيراميدز اللقاء بثلاثية هجومية مكونة من رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفاخري لاكاي.

وصف المباراة

استبسل لاعبو الجيش الرواندي في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وشتت القائد فرصة إبراهيم عادل من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 13 خرج إبراهيم عادل متأثرا بإصابته بالتواء في الكاحل وشارك عوضا عنه مصطفى فتحي.

وبدأ مصطفى فتحي مهرجان الأهداف لبيراميدز في دوري الأبطال في الدقيقة 18 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

مسجلا أول هدف له في دوري أبطال إفريقيا منذ مارس 2017 عندما سجل في شباك إينجو رينجرز النيجيري مع الزمالك.

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جووووووول بتسديدة أوروبية عالمية 😱🔥 مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الجيش الرواندي#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZJTWmFTVOz — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وبعد 3 دقائق أضاف المغربي وليد الكرتي بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء.

وسجل وليد الكرتي أول أهدافه مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعدما سجل من قبل 10 أهداف في 69 مباراة مع الوداد في المسابقة ذاتها.

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التسديدات هي الحل 👌🔥 وليد الكارتي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من تسديدة متقنة #ONTime_Sports pic.twitter.com/zP0JYQWJBr — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بثنائية.

وفي الشوط الثاني بدأت حفلة أهداف أكبر بطلها مصطفى فتحي.

انفرد فاخري لاكاي ومرر لفتحي الذي أضاف الهدف الثالث بسهولة في الشباك في الدقيقة 57.

🔥⚽ مصطفى فتحي يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى الجيش الرواندي بعد إنفراد لفخري لاكاي #ONTime_Sports pic.twitter.com/5gvFZnLzr7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وبعد 5 دقائق وبرأسية أضاف مصطفى فتحي هدفه الثالث والهاتريك الأول له في المسابقات الإفريقية.

والهاتريييييك لمصطفى فتحي من ضربة رأس 😮💥 بيراميدز يسجل الهدف الرابع في مرمى الجيش الرواندي#ONTime_Sports pic.twitter.com/LqW7ypX2Lu — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وفي الدقيقة 70 تحصل فاخري لاكاي على ركلة جزاء انبرى لها رمضان صبحي وأهدرها في القائم وتابعها محمد الشيبي في الشباك.

🔥👌 الشيبي يسجل الهدف الخامس لبيراميدز بعد إضاعة رمضان صبحي لركلة جزاء في "القائم"#ONTime_Sports pic.twitter.com/XYBK3GIjy4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء سدد مصطفى كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مسجلا سوبر هاتريك.

ووصل مصطفى فتحي في ثاني مباراة له مع بيراميدز في دوري الأبطال لـ 4 أهداف وهو أكثر مما سجله في 20 مباراة مع الزمالك بنفس المسابقة برصيد 3 أهداف.

سووووووبر هاتريك 😱🔥 مصطفى فتحي يسجل الهدف السادس لبيراميدز في مرمى الجيش الرواندي #ONTime_Sports pic.twitter.com/Zuajnaihhc — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وسجل فيكتور مبوما هدف تقليص الفارق وحفظ ماء الوجه من ركلة جزاء تحصل عليها الضيوف بعد لمسة يد على علي جبر.

من ركلة جزاء 💥💥 الجيش الرواندي يسجل الهدف الأول في مرمى بيراميدز #ONTime_Sports pic.twitter.com/w2P9PKxcVJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وانتهت المباراة بالفوز الأكبر لبيراميدز في دوري الأبطال وثالث أكبر فوز في تاريخ الفريق في إفريقيا.