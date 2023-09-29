فتح الله: بيراميدز تعرض لضغط مباريات كبير.. والتأهل لمجموعات الأبطال يضع علينا جهدا مضاعفا

أشاد محمود فتح الله مدرب بيراميدز بمجهود اللاعبين في مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1. (طالع التفاصيل)

وقال فتح الله للمركز الإعلامي عقب نهاية اللقاء: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل".

وشدد "الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب 3 لقاءات محلية وقارية في أقل من 10 أيام، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا الفوز الكبير والتأهل، وبات هناك تفكير حاليا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية".

وأشار "الصعود لدور المجموعات يضع على الفريق جهدا مضاعفا لأن الفريق حاليا يلعب على كل البطولات محليا وقاريا، ولابد من التركيز والتعامل مع اللقاءات بهدف الفوز فيها جميعا واللعب على كل البطولات في المرحلة المقبلة".

وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة إنبي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.

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