مؤتمر كلوب: سوبوسلاي أبهرني.. ومواجهة توتنام اختبار صعب

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول انبهاره بما قدمه دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط الفريق المنضم له الصيف الماضي قادما من لايبزيج.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أنا منبهر، الفتى مبهر وذكي حقا، هو قريب من الجميع".

وأكمل "سوبوسلاي كان سعيدا للانضمام لنا وكان من الجميل رؤية كم يعني هذا بالنسبة له، وإن كان هذا هو مزاجك فهو موقف جيد لتقدم أفضل كرة قدم لديك".

وعن المصابين قال: "ترينت ألكسندر أرنولد تدرب أمس بدون مشكلة وسيتدرب اليوم ويجب أن نتخذ قرارا بشأنه لكنه سيبدو أنه سيتواجد في القائمة ويلعب".

وأردف "تياجو ألكانتارا مازال مصابا أما ستيفا باجيتش تعرض لانتكاسة".

وعن مواجهة توتنام قال: "سنخوض اختبارا قويا ضد توتنام، مباراة لن تكون سهلة، اللعب خارج ملعبك أمام نيوكاسل وتشيلسي كل ذلك صعب".

وتابع كلوب "توتنام يبلي بلاء حسنا مع مدربه أنجي الذي أتطلع لمقابلته، أعتقد أن الجمهور كان يرغب في رؤية كرة قدم هجومية وهو يقدم ذلك".

وبسؤاله عن هل تفاجأ من ليفربول الجديد الذي يلعب جيدا قال كلوب: "نعم أنا متفاجئ إلى حد ما، حظينا بجولة تحضيرية جيدة وبالطبع هذا ساعد الجميع فرديا وإمكانيات اللاعبين جيدة حقا، المجموعة منفتحة على أمور جديدة، نحن نسمي تلك المرحلة بداية جديدة".

ويستضيف توتنام في ملعبه منافسه ليفربول في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الرابع بـ14 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.