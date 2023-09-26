مساعد كلوب: صلاح قادر على قيادة ليفربول بدون شارة القائد

يرى بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح يمكنه قيادة الفريق بدون ارتداء شارة القيادة.

صلاح هو الخامس في ترتيب قادة ليفربول هذا الموسم بعد فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي: "محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية واحد تلو الآخر. إنه قدوة ومميز للغاية".

وأضاف المدرب الهولندي "محمد صلاح يحضر في صالة الجيمانزيوم مبكرا كل مرة".

وتابع "عندما أُشاهده أرى احترافية وخبرة، فهو لاعب قادر على قيادة الفريق بدون شارة القيادة".

في مطلع أغسطس الماضي، تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أسباب ترتيب محمد صلاح بين قادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "محمد صلاح قائد بالفطرة فهو قائد منتخب مصر ، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق".

وأضاف "نحن بحاجة إلى صلاح ليكون نموذجا يحتذى به، وباعتباره الشخص الذي يقود الخط الأمامي، فهو أول من يضغط، ومن هو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب".

وتابع الألماني "أما خارج الملعب فهو شخص ذكي والجميع يحبه ويريد التواجد معه، لذا فهو بالنسبة لنا فائق الأهمية".

وواصل "بالنسبة لكل الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها، أعتقد أن فان دايك وترينت وروبرتسون قادرون على ذلك، ويأتي بعدهم أليسون ثم صلاح".

وأتم "صلاح وأليسون يمكنهما أن يكونا على طبيعتهما، ويساعدان الفريق بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو اللاعب الذي نحبه وهذا هو اللاعب الذي نحتاجه".

ورحل جوردن هندرسون قائد ليفربول السابق إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق (التفاصيل).

كما رحل جيمس ميلنر نائب القائد إلى صفوف برايتون هذا الصيف أيضا.

وسجل صلاح 4 في 7 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 312 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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