أرتيتا: نشعر بخيبة أمل بسبب طريقة استقبالنا للأهداف.. وهذا سبب استبدال رايس

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:08

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سببب استبدال ديكلان رايس لاعب الفريق.

وتعادل أرسنال مع توتنام بهدفين مقابل هدفين في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "نشعر وكأننا فقدنا نقطتين صحيح أن الهيمنة على المباراة كانت متبادلة ولكننا سيطرنا بشكل أكبر وكنا نسجل وهم يتعادلون".

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واستمر "اعتقد أننا عانينا لمدة 15 دقيقة بعد استقبال الهدف، وافتقرنا إلى الكثير من رباطة الجأش ولكن في النهاية ضغطنا ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأضاف "الشيء الأصعب هو وضع الكرة في الشباك وقد فعلنا ذلك مرتين، ولكن اعتقد أننا استقبلنا هدفين سيئين للغاية، وضد ذلك المستوى سيعاقبونك لأنك تواجه الكثير من اللاعبين المميزين".

وشدد "نشعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف لكن بالطبع هذه هي كرة القدم ويجب أن نتعايش معها".

وحول إصابة ديكلان رايس قال: "لقد بدا غير مرتاح بسبب مشكلة في الظهر وكان علينا استبداله".

وأتم "هذه هي الأشياء التي يجب أن نعتاد عليها، لقد فعلنا الكثير من الأشياء اليوم للفوز بالمباراة ولكن من الواضح أنه عندما ترتكب الأخطاء تصبح المباراة صعبة جدا".

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق روميرو مدافع توتنام بالخطأ في مرماه وبوكايو ساكا، بينما سجل ثنائية توتنام سون هيونج مين بصناعة من جيمس ماديسون.

وحافظ أرسنال على رقمه بعدم الخسارة أمام توتنام في دربي شمال لندن على ملعبه الإمارات منذ عام 2010، والمستمر لمدة 13 سنة.

كما أصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب لتوتنام يتجنب الخسارة أمام ميكيل أرتيتا في ملعب الإمارات بعد 3 خسائر متتالية للسبيرز مع كل من أنطونيو كونتي ونونو سانتو وجوزيه مورينيو.

ووصل أرسنال إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول الترتيب، وهو نفس رصيد توتنام صاحب المركز الرابع.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز ميكيل أرتيتا
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