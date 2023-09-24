أرسنال يحافظ على رقمه الصامد منذ 13 سنة بتعادل مثير أمام توتنام في دربي شمال لندن

تعادل أرسنال مع ضيفه توتنام بهدفين لكل فريق في دربي شمال لندن الذي جمع بينهما في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

ووصل أرسنال إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول الترتيب، وهو نفس رصيد توتنام صاحب المركز الرابع.

جاء الدربي مشتعلا بين الفريقين بعدما شهد العديد من الحالات المثيرة فوق أرض الملعب.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق روميرو مدافع توتنام بالخطأ في مرماه وبوكايو ساكا، بينما سجل ثنائية توتنام سون هيونج مين بصناعة من جيمس ماديسون.

وحافظ أرسنال على رقمه بعدم الخسارة أمام توتنام في دربي شمال لندن على ملعبه الإمارات منذ عام 2010، والمستمر لمدة 13 سنة.

كما أصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب لتوتنام يتجنب الخسارة أمام ميكيل أرتيتا في ملعب الإمارات بعد 3 خسائر متتالية للسبيرز مع كل من أنطونيو كونتي ونونو سانتو وجوزيه مورينيو.

وصف المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة 26 بهدف سجله المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو بالخطأ في شباكه بعدما سدد بوكايو ساكا كرة قوية اصطدمت في قدمه وغيرت مسارها إلى شباك توتنام.

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لكن محاولات توتنام أسفرت عن التعادل في الدقيقة 42 بعد اختراق من جيمس ماديسون وعرضية أرضية قابلها الكوري الجنوبي سون هيونج مين بتسديدة في الشباك.

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تمريرة رائعة من ماديسون والمتخصص "سون" يسجل في الشباك 💥pic.twitter.com/FaLZ1hET3b https://t.co/QXmx47YXpV — FilGoal (@FilGoal) September 24, 2023

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

مع بداية الشوط الثاني دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالثنائي جورجينيو وكاي هافرتز بدلا من ديكلان رايس وفابيو فييرا.

الشوط الثاني بدأ مشتعلا من البداية وحصل أرسنال على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد روميرو.

وتوقف اللعب عدة دقائق لمراجعة الكرة ثم أكد الحكم على الخطأ واحتسب ركلة الجزاء لأرسنال.

وتقدم ساكا لتسديد الكرة وسجل منها هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 54.

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THIS GAME IS CRAZY!



Saka scores a penalty to make it 2-1 Arsenal, only for Son to make it 2-2 one minute later.



What a mistake from Jorginho!!!#beINPL #ARSTOT pic.twitter.com/bnsWcbXWTe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 24, 2023

إلا أن سون رد سريعا وسجل مجددا هدف تعادل فريقه في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من ماديسون جعلته في مواجهة المرمى.

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سون يحرم آرسنال من فرحة الهدف الثاني ويعادل النتيجة #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/KDx0VmFU8P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

وبعد هدف التعادل استمرت محاولات الفريقين على المرمى ولكن دون أن تترجم الفرص إلى أهداف.

وغادر سون هيونج مين الملعب في الدقيقة 79 وشارك بدلا منه البرازيلي ريتشارليسون في محاولة لتنشيط هجوم توتنام.

كما شارك رييس نيلسون بدلا من جابريال جيسوس.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.