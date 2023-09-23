فتح الله: ما حدث بعد مباراة الزمالك وبيراميدز "نرفزة ملعب".. ولسنا ملائكة

أوضح محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز حقيقة ما حدث بعد مباراة الزمالك.

ونشبت مشادة بين الجهاز الفني للفريقين عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال فتح الله عبر أون تايم سبورتس 1: "كل ما حدث بعد لقاء بيراميدز والزمالك هو نتيجة (نرفزة) ملعب".

وأضاف "المباراة كانت عصبية ومن يتواجد في أرض الملعب ليسوا ملائكة".

وأتم "أحيانا يحدث سوء تفاهم ونحن نلعب كرة قدم من زمن ولابد أن يتواجد أشخاص لتهدئة الأمور".

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري المصري.

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