هداف تاريخي وموقعة بدلاء.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في قمة إثارة الجولة الأولى

تعادل بيراميدز مع ضيفه الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

تقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 24، وتعادل الزمالك بهدف نبيل عماد في الدقيقة 57 ثم تقدم بهدف إبراهيما نداي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 77.

بذلك يحصل الزمالك وبيراميدز على نقطة أولى لكل منهما في بداية الموسم، من مباراة شهدت طرد مدافع الأبيض محمود علاء بالإنذار الثاني في الدقيقة 82.

إثارة مبكرة

البداية أتت بتسديدة أولى من ناصر منسي في الدقيقة 2، ولكنها أتت ضعيفة بين يدي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميد.

الرد أتى من مصطفى فتحي بتسديدة في الشباك من الخارج في الدقيقة 4، فيما حاول فيستون ماييلي في الدقيقة 6 ولكن مرت كرته فوق العارضة.

وسدد عبد الله السعيد في الدقيقة 9 بعد تمريرة من إبراهيم عادل، ولكن مرت بجوار القائم.

وحاول الزمالك من ركنية على رأس ناصر منسي في الدقيقة 15، ولكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 18 سدد إبراهيم عادل على حدود المنطقة لتمر بجوار القائم، فيما حاول وليد الكرتي في الدقيقة 20 بكرة أخرى مرت فوق العارضة.

الهداف الرابع

أتى هدف بيراميدز الأول من ركلة حرة مباشرة سجلها عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي.

وبذلك وصل السعيد إلى هدفه رقم 123 في الدوري، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

وفض السعيد شراكته مع مصطفى رياض نجم الترسانة السابق، الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 122 هدفا.

في المركز الثالث يتواجد السيد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق، برصيد 127 هدفا، ويحتاج السعيد لـ 4 أهداف كي يعادله.

هدف عبد الله السعيد أمام الزمالك كان الأول له في الدوري منذ 29 يناير الماضي، حين سجل أمام سيراميكا كليوباترا.

وهو أيضا الهدف رقم 17 من ركلة حرة مباشرة، وهو أكثر اللاعبين تسجيلا منها في تاريخ الدوري.

وبذلك يسجل السعيد من ركلة حرة للموسم الحادي عشر في مسيرته بالدوري المصري.

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جووووووووووووووووووول⚽



عبد الله السعيد يحرز أول أهداف بيراميدز في شباك نادي الزمالك pic.twitter.com/QtGWM5bbVy — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2023

واستمرت محاولات بيراميدز بعرضية من الكرتي سددها أحمد فتحي بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى في الدقيقة 29.

فيما رد حمزة المثلوثي بركلة حرة قوية ولكن تصدى لها الشناوي في الدقيقة 36.

وحاول فيستون ماييلي في الدقيقة 41 بعد تمريرة من إبراهيم عادل ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

فيما أتت فرصة خطيرة في ختام الشوط بركنية وصلت إلى رأس أحمد سامي، ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن في النهاية.

تحرك أوسوريو الرباعي

أجرى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك 4 تبديلات مع بداية الشوط الثاني، بنزول إبراهيما نداي ومصطفى شلبي ويوسف أوباما ونبيل عماد بدلا من عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد عبد الشافي.

وسرعان ما آتت التبديلات ثمارها، حيث تعادل الزمالك في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من نبيل عماد في مرمى بيراميدز فريقه السابق، بعد أن ارتدت الكرة من الدفاع ليتابعها على حدود المنطقة بباطن القدم على يمين الشناوي.

وكان هذا أول هدف لنبيل عماد مع الزمالك، بعد 5 أهداف سجلها سابقا مع بيراميدز، بواقع 4 في الدوري و1 في الكونفدرالية.

وحين يسجل عماد لا يخسر فريقه، حيث فاز بيراميدز بجميع المباريات الخمس التي سجل فيها لاعب الوسط سابقا.

واكتملت عودة الزمالك بنجاح بعد رأسية من البديل السنغالي إبراهيما نداي، بعد ركنية أرسلها بديل آخر هو مصطفى شلبي في الدقيقة 62.

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رد رباعي من باتشيكو

على الفور أجرى جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز 4 تبديلات بخروج عبد الله السعيد وفيستون ماييلي وكريم حافظ ومصطفى فتحي ونزول رمضان صبحي وفخري لاكاي ومحمد حمدي وبلاتي توريه.

على الجانب الآخر أتى شيكابالا بدلا من سيد عبد الله في الدقيقة 66.

وحاول مصطفى شلبي من ركلة حرة في الدقيقة 68، ولكن تصدى لها الشناوي.

بديل آخر سجل في هذه المباراة، حيث أدرك رمضان صبحي هدف التعادل في الدقيقة 77، بلمسة واحدة بعد تمريرة من وليد الكرتي.

رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليا سجل هدفه الأول على الإطلاق أمام الزمالك بعد 16 مباراة.

وهو أيضا هدفه الأول في الدوري منذ 16 فبراير الماضي أمام إنبي.

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جوووووووووووووووول

دكة البدلاء هي كلمة سر الليلة .. رمضان صبحي يحرز هدف التعادل في مرمي الزمالك لتصبح النتيجة 2-2 pic.twitter.com/yXRl29DpFy — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2023

عودة غير موفقة

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد في الدقيقة 82 بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد أحمد فتحي.

وكانت هذه مشاركة علاء الأساسية الأولى بقميص الزمالك منذ أغسطس 2022.

وهو أيضا الطرد الرابع لمحمود علاء في مسيرته بالدوري المصري، والثالث في آخر موسمين، حيث طُرد مرتين خلال إعارته لصفوف الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 88 حل يوسف أسامة نبيه بدلا من أحمد فتحي، وبختام 6 دقائق كوقت بديل، انتهت الموقعة بالتعادل 2-2.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد المقاولون العرب يوم 25 سبتمبر، فيما يلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية بنفس اليوم.