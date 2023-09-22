مؤتمر تين هاج – عن هل يلعب سانشو ليونايتد مجددا.. ورد على تسريبات اللاعبين وتضارب المصالح

هل يلعب جادون سانشو لمانشستر يونايتد مرة أخرى أم أن مصيره انتهى؟ إريك تين هاج المدير الفني للفريق يجيب.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "الأمر يعتمد عليه، أما بشأن البقية فنحن نركز على بيرنلي، وسانشو لن يتواجد في قائمة المباراة".

وقرر يونايتد استبعاد سانشو من التدرب مع الفريق الأول عقب رده على انتقاد تين هاج علنا وتكذيبه إياه بأنه لا يبذل الجهد الكافي في المران ليتواجد في المباريات.

وذكرت التقارير أن تين هاج اشترط اعتذار سانشو ليعود إلى الفريق لكن الأخير رفض.

وعن هل تفاجأ بحجم التحدي في يونايتد أجاب "لا، هذه سنتي الثانية مع الفريق وأعرف أن الأمور لن تسير دائما بشكل جيد وسيكون هناك فجوات ولكنك تصبح أقوى طالما بقى الجميع متحدا وهذا ما نفعله".

وأردف "في غرفة خلع الملابس كل الجهاز الفني واللاعبين الكل متحد في مانشستر يونايتد أنت تقاتل دائما".

وعما يثار حول التسريبات بأن اللاعبين غير معجبون بطريقة إدارته لبعض الأمور الفنية والإدارية قال: "لا أعرف إن كانت تسريبات أم لا".

وشدد "أنا أعرف لاعبي فريقي والكل بإمكانه قول مقترحات ولا توجد مشكلة في ذلك، في مانشستر يونايتد يجب أن تفوز بكل مباراة وهذا لا يغير من الأمر شيئا".

وعن مواجهة بيرنلي قال: "لا يوجد مباراة سهلة، حتما ليست ضد بيرنلي".

وعما يثار حول وجود تضارب مصالح بين عمله في يونايتد وبين الشركة التي تدير أعماله نظرا لانضمام أكثر من لاعب من خلالها إلى فريقه قال: "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل".

وأردف "متفقون منذ البداية بتشارك القرارات أنا والنادي ممثلا في جون مورتو، القرارات التي تخص اللاعبين والصفقات نتشارك فيها بنسبة 50-50 ولكل طرف حق الاعتراض على أي قرار".

كما كشف تين هاج عن أن رافائيل فاران وماسون ماونت وسفيان أمرابط سيتدربون ويتحدد موقفهم من لقاء بيرنلي بعد المران، فيما أوضح أن هاري ماجواير هو أقرب المصابين للعودة لقائمة المباريات.

ويحل يونايتد ضيفا على بيرنلي في ملعب تيرف مور غدا السبت في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

يونايتد يحتل المركز الـ13 بست نقاط مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي حيث يقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير.