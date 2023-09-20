منتخب السودان يختار لعب مبارياته الرسمية بمصر

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

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قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم لعب المباريات الرسمية لصقور الجديان بمصر بسبب عدم أهلية الملاعب السودانية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حرم السودان وغيرها من الدول من تنظيم المباريات على ملاعبها لعدم أهليتها وفقا لمعايير كاف.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وافق على المقترح المقدم من لجنة المنتخبات الوطنية بأن تلعب المباريات الرسمية للمنتخب بمصر.

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وأوضح الاتحاد السوداني أنه إذا تعذر إقامة المباريات في مصر سيتم تحديد البلد البديل في وقت لاحق.

كما وافق المجلس على تكوين لجنة فنية لإدارة المنتخبات السودانية من محمد عبد الله مجذوب مازدا كمدير فني للاتحاد وعضوية برهان يوسف تية وحمدان حمد وفوزي التعايشة وعضو آخر يتم تحديده لاحقا.

المباراة الرسمية الأولى التي تنتظر منتخب السودان ستكون ضد ضيفه التوجولي في تصفيات كأس العالم 2026 نوفمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السوداني ضمن المجموعة الثانية للتصفيات مع منتخبات السنغال وتوجو وجنوب السودان وموريتانيا والكونغو الديمقراطية.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.

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