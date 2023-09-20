مدرب غانا السابق يتولى تدريب السودان

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

مصر - السودان

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعيين الغاني كواسي أبياه كمدير فني للمنتخب.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم أصدر بالتمرير وبموافقة غالبية أعضائه عددا من القرارات، تتعلق بالمنتخبات الوطني

وأضافت أن المجلس وافق على مقترح لجنة المنتخبات الوطنية بتكوين الجهاز الفني للمنتخب السوداني من الغاني كواسي أبياه كمدير فني، والمغربي يوسف فرتوت كمدرب عام، ومساعد مدرب غاني يحدد لاحقا، وصلاح نور الدين مدربا مساعدا، ومدرب حراس غاني يحدد لاحقا، وإيهاب أبو إدريس مدرب لياقة، ومدرب لياقة غاني يحدد لاحقا.

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كما وافق المجلس على مقترح لجنة المنتخبات الوطنية بتكوين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي من المغربي يوسف فرتوت كمدير فني، ونادر زرقني مدربا عاما، ونصر الدين الشغيل مدربا مساعدا، وحسن عوض مدربا للحراس، وفتحي بشير مدربا للياقة، ومسئول علاج طبيعي يحدد لاحقا.

وتم تعيين المدرب الغاني خلفا للمغربي بادو الزاكي الذي أقيل من منصبه في مطلع أغسطس الماضي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه.

وفشل المنتخب السوداني في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023.

كواسي أبياه مدرب منتخب غانا الأسبق وصاحب الانتصار التاريخي للنجوم السوداء على مصر 6-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

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وتولى أبياه تدريب منتخب غانا مرتين.

وبينهما كان يدرب فريق الخرطوم السوداني.

كواسي أبياه السودان
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