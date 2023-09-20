بولندا تكشف خليفة فيرناندو سانتوس في تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين ميشال بروبيرز كمدرب جديد لمنتخب بولندا.

وتم تعيين بروبيرز خلفا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي أقيل قبل أيام.

في الأشهر الأخيرة، كان بروبيرز يقود منتخب بولندا تحت 21 عاما.

البالغ من العمر 50 عاما تنقل بين تدريب بعض الفرق البولندية.

وأقيل البرتغالي فيرناندو سانتوس من منصب المدير الفني لـ منتخب بولندا بعد 6 مباريات فقط.

ولم تدم مسيرة سانتوس مع بولندا سوى 8 أشهر بدأت منذ يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

وتولى سانتوس مهمة بولندا عقب نهاية مشواره مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022.

وخلال تجربته مع بولندا فاز في 3 مباريات وخسر 3.

وتلقى مؤخرا سانتوس مع بولندا هزيمتين ضد مولدوفا وألبانيا بين آخر 3 مباريات في يورو 2024 ما أدى لتراجع ترتيب المنتخب في تصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب بولندا المركز الرابع لحساب المجموعة الخامسة في تصفيات يورو 2024 بعد خوض 5 مباريات.

ويتصدر منتخب ألبانيا الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويليه التشيك برصيد 8 نفاط وبالتساوي معه مولودوفا ويأتي منتخب بولندا خامسا.