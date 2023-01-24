المنتخب الثالث في مسيرته.. فيرناندو سانتوس يتولى تدريب بولندا حتى 2026

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين البرتغالي فيرناندو سانتوس مديرا فنيا لـ منتخب بولندا حتى كأس العالم 2026.

وسيكون ذلك ثالث منتخب يتولى مسؤوليته بعد منتخبي اليونان والبرتغال.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "من اليوم أنا بولندي، أنا واحد منكم وسنبذل قصارى جهدنا لنوفر للبولنديين الكثير من الفرح. سيستغرق الأمر الكثير من العمل، لكننا جاهزون لذلك. سأعيش في وارسو، أريد أن أتعرف جيدا على بلد وثقافة وعقلية البولنديين. الاتصال مع الناس مهم جدا بالنسبة لي".

وأضاف "أريد أن أفوز بكل شيء، هذا دائما طموحي. لم آت إلى هنا لأخسر. أنا لا أقبل كلمة هزيمة. لفعل ذلك، نحتاج إلى معرفة خصومنا جيدا. قدم لي الاتحاد مشروعا جديدا ومن المهم جدا بالنسبة لي أن أفعل في بولندا ما قمت به في الماضي. أريد أن أترك إرثا هنا، شيئا للمستقبل".

وأصبح سانتوس البرتغالي الثاني الذي يتولى تدريب منتخب بولندا بعد باولو سوزا الذي قاد النسور خلال يورو 2020 ورحل بعدها لتدريب فلامنجو البرازيلي.

وودع منتخب بولندا نهائيات كأس العالم 2022 من دور الـ 16 بالخسارة من فرنسا بنتيجة 3-1، ورحل على إثرها تشيسلاف ميشنيفيتش من منصب المدير الفني والذي خلف البرتغالي باولو سوزا.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي رحيل فيرناندو سانتوس في ديسمبر الماضي عقب توديع كأس العالم 2022 أمام المغرب في ربع النهائي.

وخلال 8 سنوات قاد سانتوس منتخب البرتغال للفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.

وستكون مهمة سانتوس الأولى في تصفيات يورو 2024 بشهر مارس المقبل، حيث يتواجد النسور في المجموعة الخامسة رفقة التشيك وألبانيا وجزر الفارو ومولدوفا.