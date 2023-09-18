بأثر رجعي.. كاف يرفع جائزة التتويج بالسوبر الإفريقي بنسبة 130%

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة جائزة التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وقررت اللجنة التنفيذية لكاف زيادة جائزة التتويج بالبطولة بنسبة 130%.

وكان اتحاد العاصمة قد توج باللقب منذ أيام قليلة بعد الفوز على الأهلي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت بمدينة الطائف بالسعودية.

وأشار كاف إلى أن اتحاد العاصمة سيحصل على 500 ألف دولار كجائزة التتويج بالبطولة بعد القرار الأخير.

وتوج اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

توج الأحمر باللقب في 3 مناسبات بركلات الترجيح، في 2006 و2007 و2021، فيما خسر نسختي 2015 و2023، أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين على الترتيب.

وصار السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب يخسر كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وبات اتحاد العاصمة هو البطل رقم 17 للمسابقة، والثاني من الجزائر بعد وفاق سطيف.

ولا يزال الأهلي هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.