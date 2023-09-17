أحمد سامي: عودة المصابين ستزيد من قوة بيراميدز.. وسنبدأ الاستعدادا فورا لمباراة الزمالك

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 22:28

كتب : أحمد الخولي

أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

يرى أحمد سامي مدافع بيراميدز أن تعادل فريقه مع الجيش الرواندي يعد نتيجة جيدة في ظل الظروف التي واجهها الفريق في المباراة.

أحمد سامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتعادل بيراميدز سلبيا مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "النتيجة جيدة في أول مباراة في الموسم والفريق لم يدخل في الأجواء بعد والمستوى البدني لم يصل لأفضل مستوى".

وأضاف "قدمنا أداء جيد في المباراة ونركز على التأهل خلال مباراة العودة في مصر وبالتأكيد الأوضاع ستكون مختلفة".

وأكمل "الفريق غير معتاد على مثل هذه الملاعب وكذلك الرطوبة العالية وهذه الظروف تجعل أجواء المباراة مختلفة".

واستمر في تصريحاته "الآن نركز على مباراة الزمالك في الدوري حتى نبدأ بقوة ونحصل على دفعة في باقي الموسم".

وأتم تصريحاته "لا يوجد راحة بين المباريات وهدفنا أن نقدم مستوى مميز طوال الموسم وعودة المصابين أمثال عبد الله السعيد ورمضان صبحي وبوبو ستمنح الفريق المزيد من القوة".

ويلعب بيراميدز يوم الخميس المقبل أول مبارياته في الدوري المصري ضد الزمالك.

أحمد سامي بيراميدز الدوري المصري
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