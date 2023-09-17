انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) أرسنال
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق77. الهدف الثاني يضيع من أرسنال بعد انفراد من مارتن أوديجارد.
ق69. جووووول أول لأرسنال عن طريق تروسارد بعد تمريرة من بوكايو ساكا.
ق46. بيكفورد يتألق أمام تسديدة أوديجارد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23. خروج مارتينيلي بسبب الإصابة ودخول لياندرو تروسارد.
إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل من بداية الهجمة.
ق19. جوووول أول لأرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة رائعة من فابيو فييرا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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