شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

محرز - أهلي جدة

حقق أهلي جدة فوزا صعبا على التعاون في ختام الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وشارك الجزائري رياض محرز في اللقاء كاملا بل وصنع هدفا رغم إعلان إصابته بتسمم صباح اليوم بحسب تقارير سعودية. (طالع التفاصيل)

الفوز رفع رصيد أهلي جدة للنقطة الـ 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

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فيما تكبد التعاون خسارته الأولى وأصبح رابعا برصيد 13 نقطة.

وصنع محرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من ركلة حرة مبشارة أودعها عبج الباسط هندي برأسية في الشباك.

وكاد أن يسجل محرز بتسديدة قوية لكن الكرة أبعدها الحارس في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 24 عزز أهلي جدة النتيجة بهدف عكسي.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل جواو بيدرو هدف تقليص النتيجة للتعاون.

وفي الدقيقة 51 عدّل الجامبي موسى بارو النتيجة بتسديدة قوية لتصبح النتيجة 2-2.

وفي الدقيقة 68 صنع سميحان النابت هدف أهلي جدة الثالث الذي سجله آلان سان ماكسيمان.

وفي الدقيقة 90 سجل موسى بارو هدف التعادل القاتل لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لكل من عبد الباسط هندي وألفارو ميردان لتنتهي المباراة بفوز أهلي جدة.

فوز أنهى سلسلة لاهزيمة التعاون في الدوري السعودي والتي استمرت لـ 11 مباراة منذ الموسم الماضي لمدة 143 يوما.

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