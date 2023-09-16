إصابة محرز بتسمم غذائي ونقله إلى المستشفى
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 11:26
كتب : FilGoal
أصيب رياض محرز جناح أهلي جدة بتسمم غذائي وتم نقله إلى المستشفى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية فإن موقف اللاعب الجزائري من المشاركة في مباراة اليوم السبت ضد التعاون في محل شك.
ولم يعلق الأهلي حتى الآن على الأنباء أو يكشف موقف محرز من مباراة التعاون.
ويواجه الأهلي منافسه التعاون في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في سادس جولات الدوري السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أربع مباريات وهُزم في واحدة.
وخاض محرز مع الأهلي خمس مباريات حتى الآن عقب انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية.
وسجل محرز هدفين وصنع مثلهما مع الأهلي.
نرشح لكم
نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق بمشاركة النصر والهلال وفريق عالمي.. تنظيم كأس موسم الرياض ومتحف خاص بـ رونالدو شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون انضمام أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد