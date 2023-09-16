إصابة محرز بتسمم غذائي ونقله إلى المستشفى

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

رياض محرز

أصيب رياض محرز جناح أهلي جدة بتسمم غذائي وتم نقله إلى المستشفى.

رياض محرز

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية فإن موقف اللاعب الجزائري من المشاركة في مباراة اليوم السبت ضد التعاون في محل شك.

ولم يعلق الأهلي حتى الآن على الأنباء أو يكشف موقف محرز من مباراة التعاون.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 16 سبتمبر - الزمالك في إفريقيا وليفربول وبرشلونة.. وديربي الغضب مشاكل في التمريرات ودقة 0%.. 4 ملامح من خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية

ويواجه الأهلي منافسه التعاون في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في سادس جولات الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أربع مباريات وهُزم في واحدة.

وخاض محرز مع الأهلي خمس مباريات حتى الآن عقب انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل محرز هدفين وصنع مثلهما مع الأهلي.

الأهلي محرز
نرشح لكم
نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق بمشاركة النصر والهلال وفريق عالمي.. تنظيم كأس موسم الرياض ومتحف خاص بـ رونالدو شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون انضمام أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد
أخر الأخبار
أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية.. زياد الصحيفي إلى مكادي دقيقة | ميركاتو
نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور 39 دقيقة | السعودية
مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح ساعة | السعودية
أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة ساعة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق 2 ساعة | السعودية
بيولي يرفض الاعتذار بعد خسارة الدربي القاسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0) - (2) أرتا سولار