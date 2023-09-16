إصابة محرز بتسمم غذائي ونقله إلى المستشفى

أصيب رياض محرز جناح أهلي جدة بتسمم غذائي وتم نقله إلى المستشفى.

رياض محرز النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية فإن موقف اللاعب الجزائري من المشاركة في مباراة اليوم السبت ضد التعاون في محل شك.

ولم يعلق الأهلي حتى الآن على الأنباء أو يكشف موقف محرز من مباراة التعاون.

ويواجه الأهلي منافسه التعاون في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في سادس جولات الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أربع مباريات وهُزم في واحدة.

وخاض محرز مع الأهلي خمس مباريات حتى الآن عقب انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل محرز هدفين وصنع مثلهما مع الأهلي.