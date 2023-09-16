رئيس إنبي: أهدافنا مشتركة مع تامر مصطفى.. وانطلاقة جديدة لـ زياد طارق

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة رحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي قبل أيام قليلة من بداية الدوري.

ونفى رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com الأخبار المتداولة عن رحيل تامر مصطفى من تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النادي عبر أون تايم سبورتس: "هدفنا تطوير اللاعبين والوصول للصرف الآمن، وهو فكره الوصول لأبعد الحدود، وأهدافنا مشتركة".

وأضاف "منذ شهر مع أنيس بن ميم وكيل اللاعب وتحدثت مع زياد بوغطاس وحاولنا الوصول لعرض يرضي جميع الأطراف وتوصلنا لحل مرضي للطرفين، وحاولنا حل أزمة القيد في أسرع وقت واستطعنا اللحاق بالأمر".

وحل النادي أزمة القيد في الساعات الأخيرة قبل غلق الباب يوم الخميس الماضي وضم صفقتين جديدتين لصفوفه. (طالع التفاصيل)

وأكمل "زياد طارق سيدخل منظومة النادي والتجربة ستشكل انطلاقة جديدة له والتعاقد حر لمدة 3 سنين".

وأتم "ضممنا مهاجم السنغال للشباب والذي شارك في أمم إفريقيا واعتقد أن هناك له فرصة جديدة مع تامر مصطفى".

وكشف FilGoal.com أمس انضمام السنغالي البالغ 19 عاما، وهو من توج بلقب كأس أمم إفريقيا للشباب في مصر وأمم إفريقيا للمحليين في الجزائر، كما شارك في كأس العالم للشباب. (طالع التفاصيل)

ويستهل إنبي موسمه في الدوري المصري موسم 2023-24 بلقاء الداخلية.