رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لرحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الأخبار المتداولة عن رحيل تامر مصطفى من تدريب الفريق.

وقال الشريعي لـFilGoal.com: "أتعجب من الشائعات عن رحيل تامر مصطفى من تدريب الفريق".

وأضاف "تامر مصطفى مستمر معنا ولا يوجد أي خلاف بينه وبين الإدارة".

وكان إنبي يعاني من إيقاف القيد قبل حل الأزمة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح إنبي في ضم السنغالي مامي ليباس البالغ من العمر 19 عاما، وكذلك زياد طارق من الأهلي.

إنبي يلعب في بداية الدوري ضد الداخلية يوم الأربعاء المقبل.