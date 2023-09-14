رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 15:03

كتب : حامد وجدي

أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي عن نجاح ناديه في حل أزمة الإيقاف من القيد.

وتعرض إنبي لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقات اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وقال الشريعي في تصريحات عبر FilGoal.com : "نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات زياد بوغطاس ويحق لنا تسجيل لاعبين جدد".

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الشريعي أوضح في وقت سابق عبر "أون تاليم سبورتس": "كانت هذه واحدة من أولى المشاكل التي واجهناها، وفوجئنا بصدور الحكم بعد تولينا لإدارة النادي".

وأضاف "في الفترة الماضية تواصلت شخصيا مع بوغطاس والمحامي أنيس بن ميم. الثنائي متعاون للغاية، ونحن نناقش بعض النقاط الجدلية في الحكم لحل الموضوع بصورة نهائية ".

وأوضح "الحكم واضح وصريح بمبلغ 910 آلاف دولار، ونحن لا نحل الأزمة لأننا بحاجة للاعبين، بل لأنه لا يجب أن تكون هناك مشكلة".

وكان إنبي قد تعاقد مع اللاعب التونسي في 2020، قبل أن يفسخ الأخير العقد من طرف واحد بسبب عدم سداد مستحقاته المالية.

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