تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام

يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة وست هام في الجولة الخامسة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام في ملعب لندن في الخامسة مساءً.

ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة كيفين دي بروين.

ويعود بيب جوارديولا لمقاعد بدلاء مانشستر سيتي بعدما غاب خلال الفترة الماضية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز