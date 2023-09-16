تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - تيري فلانجان

يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة وست هام في الجولة الخامسة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام في ملعب لندن في الخامسة مساءً.

ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة كيفين دي بروين.

أخبار متعلقة:
تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون القسم الثاني – هلال مطروح يتعاقد مع حسام باولو طبيب الزمالك يكشف سبب غياب عمر جابر عن مواجهة أرتا سولار بلدية المحلة لـ في الجول: وافقنا على رحيل لاعب برشلونة الأسبق

ويعود بيب جوارديولا لمقاعد بدلاء مانشستر سيتي بعدما غاب خلال الفترة الماضية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز

مانشستر سيتي هالاند جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (3) ليفربول.. هذه ليلة صلاح توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد ولفرهامبتون
أخر الأخبار
بوبو يجري عملية جراحية.. وبيراميدز يكشف مدة غيابه 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0) - (2) أرتا سولار.. جول الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري