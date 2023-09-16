تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:22
كتب : FilGoal
يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة وست هام في الجولة الخامسة.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام في ملعب لندن في الخامسة مساءً.
ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة كيفين دي بروين.
ويعود بيب جوارديولا لمقاعد بدلاء مانشستر سيتي بعدما غاب خلال الفترة الماضية بعد خضوعها لعملية جراحية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين
الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (3) ليفربول.. هذه ليلة صلاح توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد ولفرهامبتون