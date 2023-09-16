أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية لكن ستقام المباراة في تنزانيا بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لملعب الفريق الجيبوتي.

وستنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

الزمالك أرتا سولار الكونفدرالية
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