أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية لكن ستقام المباراة في تنزانيا بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لملعب الفريق الجيبوتي.

وستنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

انتظروا مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور ال 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية على ON TIME SPORTS.. في تمام 4:00 عصرًا.. كونوا على الموعد#ONTime_Sports pic.twitter.com/Spu2nY8rNG — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 16, 2023

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي