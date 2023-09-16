مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أنه لا شيء يضمن تغيير نتيجة اللقاء حال أجرى تغييرا مبكرا.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي 2023 بالخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "كان لنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، ولم أشاهد من قبل إتاحة الفرصة خلال وجود ركلة جزاء".

وأضاف ردا على تأخر التغييرات: "من يخسر يكون قراره خاطئا، التغييرات تأتي حسب معطيات المباراة، ولا أحد يضمن لي أنني إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز باللقاء".

وأكمل "اليوم كانت قوتنا في الجهة اليمنى أكثر من اليسرى، وهذه ظروف المباراة".

وعن الوافدين الجدد: "بالنسبة لرضا سليم وإمام عاشور، المغربي له 3-4 لقطات جيدة وشكّل خطورة كبيرة في الشوط الأول".

وواصل "إمام قدّم مباراة جيدة، وخاض أول مباراة له بعد غيابه للإصابة لمدة 4 أشهر، وعندما يصل لإيقاع لاعبي الأهلي سيكون إضافة كبيرة لنا".

وعن إضاعة الفرص: "لا يجب إضاعة كما كبيرا من الأهداف في مباراة كبيرة كتلك، سيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين في هذا الشأن".

وأتم: "لابد معالجة الأخطاء وبالأخض في ملف إضاعة الفرص السهلة، ومن الجيد أننا خسرنا في بداية الموسم حتى نتعلم من تلك الأخطاء مطلع الموسم الجاري".



















































أرقام على الطريق

لعب المدرب عبد الحق بن شيخة 7 نهائيات في مسيرته، فاز بها جميعا.

وتوج بن شيخة بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي ومع فريقين مختلفين، حيث فاز به مع نهضة بركان المغربي في العام الماضي.

وهذه هي النسخة العاشرة من السوبر الإفريقي التي تنتهي بركلات الترجيح، ووصل الأهلي لتلك المرحلة للمرة الخامسة.

توج الأحمر باللقب في 3 مناسبات بركلات الترجيح، في 2006 و2007 و2021، فيما خسر نسختي 2015 و2023، أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين على الترتيب.

وصار السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب يخسر كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وبات اتحاد العاصمة هو البطل رقم 17 للمسابقة، والثاني من الجزائر بعد وفاق سطيف.

ولا يزال الأهلي هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.