الوصافة الثالثة والبطل الجزائري الثاني.. الأهلي يخسر كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

للمرة الثالثة في تاريخه، خسر الأهلي كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله بالطائف في المملكة العربية السعودية.

سجل زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لثنائي صفقات الصيف، إمام عاشور لاعب الوسط القادم من ميتيلاند الدنماركي، والجناح رضا سليم الوافد من الجيش الملكي المغربي، حيث ظهرا في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

ضربات البداية

البداية أتت بمحاولة خطيرة من اتحاد العاصمة بواسطة الظهير الأيمن سعدي رضواني في الدقيقة الثانية، ولكن تصدى لها الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 7 سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا من متابعة لتسديدة إمام عاشور العائدة من حارس المرمى، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة من كهربا ضد الحارس أسامة بن بوط.

وحاول اتحاد العاصمة من جديد في الدقيقة 11 بتسديدة رأسية من توميسانج أوريبوني، ولكن تصدى لها الشناوي بثبات.

وأهدر المغربي رضا سليم أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 17 حيث سدد الكرة في جسد الحارس من انفراد داخل المنطقة.

وعاود رضا سليم المحاولة في الدقيقة 31 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها الحارس بن بوط.

وبعد جدل طويل ومراجعة لتقنية الفيديو، تحصل اتحاد العاصمة على ركلة جزاء إثر تدخل من مروان عطية على براهيم بن زازا.

من هذه الكرة سجل زين الدين بلعيد مدافع الفريق وقائده الهدف الأول في الدقيقة 42 على يسار الشناوي الذي ارتمى إلى الجانب الآخر.

محاولات ولكن

تحرك مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في الدقيقة 64 دافعا بالثنائي صلاح محسن وبيرسي تاو بدلا من رضا سليم ومروان عطية.

وفي الدقيقة 67 أجرى عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة تبديلين بنزول عمر مبارك وعبد الله كانو بدلا من أسامة شتا ونور فتوحي.

وسدد كهربا في الدقيقة 72 ولكن حولها الحارس إلى ركنية.

واستمرت تبديلات كولر بنزول محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات في الدقيقة 78.

وسدد أفشة في الدقيقة 80 ولكن مرت بجوار القائم، فيما أطلق تاو تسديدة قوية في الدقيقة 83، لاقت نفس المصير.

وأخيرا في الدقيقة 100 سدد بيرسي تاو رأسية خطيرة للغاية ولكن أتت بين يدي الحارس، قبل أن تُرفع الراية معلنة التسلل، لترتد الكرة سريعا ويسددها توميسانج بجوار قائم الشناوي، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

أرقام على الطريق

لعب المدرب عبد الحق بن شيخة 7 نهائيات في مسيرته، فاز بها جميعا.

وتوج بن شيخة بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي ومع فريقين مختلفين، حيث فاز به مع نهضة بركان المغربي في العام الماضي.

وهذه هي النسخة العاشرة من السوبر الإفريقي التي تنتهي بركلات الترجيح، ووصل الأهلي لتلك المرحلة للمرة الخامسة.

توج الأحمر باللقب في 3 مناسبات بركلات الترجيح، في 2006 و2007 و2021، فيما خسر نسختي 2015 و2023، أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين على الترتيب.

وصار السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب يخسر كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وبات اتحاد العاصمة هو البطل رقم 17 للمسابقة، والثاني من الجزائر بعد وفاق سطيف.

ولا يزال الأهلي هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.