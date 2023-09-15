انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر في كأس السوبر الإفريقي 2023.

ويلتقي الفريقان على استاد مدينة الملك فهد في الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي كونه بطل دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك اتحاد الجزائر كونه بطل الكونفدرالية.

ويأمل الأهلي حصد لقبه الـ 9، بينما يخوض الفريق الجزائري مباراته الأولى في السوبر القاري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 99: عرضية من أفشة ورأسية تاو لكن في يد الحارس

ق 83: صاروخية من تاو لكن بجوار القائم

ق 78: تغييران بنزول أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من الشحات وإمام عاشور

ق 76: خطأ في تسلم الكرة من عبد المنعم تصل للاعب العاصمة الذي سدد كرة في يد الشناوي.

ق 72: كرة مباغتة من كهربا والحارس يبعدها لركنية

ق 65: تغييران للأهلي بمشاركة بيرسي تاو وصلاح محسن وخروج مروان عطية ورضا سليم

ق 62: فرص بلا خطورة من الأهل وسط استحواذ قوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: هدف أول من اتحاد الجزائر عن طريق زين الدين بلعيد قائد الفريق من علامة الجزاء

ق 38: بطاقة صفراء للاعب العاصمة بسبب الاعتراض لعدم احتساب ركلة جزاء

ق 31: الحارس يتصدى لتسديدة قوية من رضا سليم من داخل منطقة الجزاء

ق 26: بطاقة صفراء لكهربا بسبب الاعتراض على قرار الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه

ق 17: رضا سليم يهدر بغرابة شديدة بعد مواجهة مباشرة مع الحارس

ق 11: ميسانج ورأسية قوية يتصدى لها الشناوي بثبات

ق 7: هدف مبكر من كهربا.. تسديدة من إمام يتصدى لها الحارس ويتابعها كهربا في الشباك

ق 2: الشناوي يتصدى لفرصة سعدي رضواني مبكرا

بداية اللقاء