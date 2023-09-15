قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو

أعلن نادي فاركو ثاني صفقاته الصيفية بشكل رسمي بضم السيراليوني موسيس توراي قادما من تروا الفرنسي.

موسى توراي النادي : فاركو فاركو

وسبق أن كشف FilGoal.com إن نادي فاركو حصل على توقيع موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وبدأ موسيس مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي مونتفيريم الفرنسي أحد أنديه الدرجه الثانية قبل أن ينتقل إلى فريق 19 عاما بنادي تروا.

ويملك موسيس صاجب الـ19 عاما مباراة دولية وحيدة مع منتخب سيراليون الأول أمام الكونغو.

🟠 موهبة أفريقية جديدة من تروا الفرنسي إلى نادي فاركو رحبوا معنا بالعملاق موسيس توراي جناح منتخب سيراليون 🔝💥🇸🇱 #صفقات_فاركو_2023 #فاركو #pfc pic.twitter.com/4zqVosrtWQ — Pharco FC - نادي فاركو (@pharcoclub) September 15, 2023

وأصبح توراي ثاني الصفقات التي أعلنها فاركو بعد صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب، ولاعب أودينيزي السابق.

وكشف FilGoal.com ضم فاركو لكل محمد نديم حارس مرمى الزمالك الشاب وكذلك فارس السيد من الاتحاد السكندري وعمرو وردة.

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