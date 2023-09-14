جميع انتقالات الدوري المصري لموسم 2023-2024

انتهى سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24 من الدوري الممتاز، وبين فرق لم تدعم فرقها بسبب إيقاف القيد وتدعيمات ضخمة للعائدين لأضواء الدوري الممتاز تبيانت الصفقات.

ولم تعلن بعض الفرق عن صفقاتها الصيفية قبل 4 أيام على بداية الموسم حتى الآن.

FilGoal.com يستعرض معكم جميع صفقات سوق الانتقالات الصيفية لـ الدوري المصري موسم 2023-24.

* حال إعلان صفقات جديدة لأي فريق غير مدرجة سيتم إضافتها.

الأهلي

إمام عاشور قادما من ميتيلاند الدنماركي

رضا سليم قادما من الجيش الملكي المغربي

أنتوني موديست قادما في صفقة انتقال حر

تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة

استعاد كريم وليد بعد نهاية إعارته مع فيوتشر

بيراميدز

محمد رضا "بوبو" قادما من فيوتشر

محمود مرعي قادما من فيوتشر

مهند لاشين قادما من فيوتشر

فيستون ماييلي قادما من يانج أفريكانز التنزاني

أحمد ميهوب قادما من غزل المحلة

محمد عادل "أمو" قادما من مصر للمقاصة

يوسف أسامة نبيه قادما في صفقة انتقال حر

سيف فاروق جعفر قادما في صفقة انتقال حر

تفعيل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي

الزمالك

لم يُجر الأبيض أي صفقات بسبب إيقافه عن القيد.

مودرن فيوتشر

خالد رضا قادما من إنبي

محمد محمود قادما من الأهلي

وليد مصطفى قادما من الأهلي

محمد خليفة نصير قادما من الأهلي

محمد أشرف "مانو" قادما من الأهلي

إنيمي بيكالي قادما من شيريف تيراسبول المولدوفي

المصري

محمود حمادة قادما من فاركو

باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي

يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب

سمير فكري قادما من الداخلية

فخر الدين بن يوسف قادما في صفقة انتقال حر

أحمد أيمن منصور قادما في صفقة انتقال حر

محمد الشامي قادما في صفقة انتقال حر

أحمد عيد قادما في صفقة انتقال حر

ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا

أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي

ليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني

البنك الأهلي

أيمن أشرف قادما في صفقة انتقال حر

عماد فتحي قادما من أسوان

إبراهيم حسن قادما من الاتحاد السكندري

سيرجي أكا قادما من الإسماعيلي

محمد عبد اللطيف "جريندو" قادما في صفقة انتقال حر

معاذ الحناوي قادما من غزل المحلة

حسن شاهين قادما من المقاولون العرب

أحمد النادري قادما من غزل المحلة

علاء عطا قادما في صفقة انتقال حر

أحمد مدبولي قادما من الإسماعيلي

المقاولون العرب

عمار حمدي قادما من الأهلي

عماد الدين بوبكر قادما من المصري

عمرو مرعي قادما من إنبي

إسلام عبد النعيم قادما من الاتحاد السكندري

عامر عامر قادما في صفقة انتقال حر

عربي بدر قادما في صفقة انتقال حر

استعارة محمود وادي وعماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز.

سموحة

لحسن دهدوه قادما من نهضة الزمامرة المغربي

فادي فريد قادما من البنك الأهلي

إسلام جابر قادما من البنك الأهلي

حسام هريدي قادما من النصر للتعدين

محمود وحيد قادما في صفقة انتقال حر

أحمد خالد قادما من أسوان

إيمانويل إيهيزو قادما إف سي أبوجا النيجيريا

عبد اللطيف بن قسو قادما من شباب خنفيرة المغربي

محمد مصطفى "ميدو" قادما من البنك الأهلي

تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي

استعارة حمدي علاء من الزمالك

استعارة مصطفى البدري من الأهلي

استعارة عمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري

أحمد الشيخ قادما من بيربرام التشيكي

عمر صلاح قادما من سموحة

رجب عمران قادما من سيراميكا كليوباترا

عمرو صالح قادما من وادي دجلة

سيف تقا قادما من سيراميكا كليوباترا

هاني الطامي قادما من المنصورة

إسلام أبو سليمة قادما من المصري

استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي

استعارة محمود شبانة من الزمالك

أحمد غنيم قادما من سبورتنج

عمر الوحش قادما من الإسماعيلي

طلائع الجيش

أحمد الشيخ قادما من غزل المحلة

حميد ماو قادما من غزل المحلة

موسى دياوارا قادما من البنك الأهلي

مصطفى الخواجة قادما من سموجة

يسري وحيد قادما من الترسانة

عمر طارق السعيد قادما من الترسانة

حسام دقدوق قادما الترجي التونسي

جودوين شيكا أوكوارا قادما التعاون الليبي

فريد شوقي قادما من المصري

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي بشكل نهائي

كريم طارق وإسلام محارب من الجونة بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة

أحمد متعب قادما من إيسترن كومباني بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة

كريم صلاح "حلاوة" قادما من مصر للمقاصة بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة

إنبي

زياد طارق قادما في صفقة انتقال حر

الإسماعيلي

لم يُجر الأصفر أي صفقات بسبب إيقافه عن القيد.

الداخلية

أنس شندي قادما من منتخب السويس

عبد الرحمن عاطف قادما من غزل المحلة على سبيل الإعارة

إيهاب سمير قادما من غزل المحلة

محمود الزنفلي قادما من البنك الأهلي

أحمد سيد غريب قادما من الأهلي

إبراهيم جلال قادما من إنبي

أشرف العفلي قادما من الجزيرة الليبي

محمود حسونة قادما من النصر

باسم مدحت قادما من الجونة

أحمد عماد – أحمد شداد – لؤي فهمي – إبراهيم ناجي – أحمد عبد الرسول من المصري على سبيل الإعارة

رمضان مصطفي قادما على سبيل الإعارة من إنبي

الجونة

أحمد محمود قادما من الزمالك على سبيل الإعارة

صبري رحيل قادما في صفقة انتقال حر

محمد الصباحي قادما في صفقة انتقال حر

أحمد مسعود قادما من طلائع الجيش

أليو جاتا قادما من بترول أسيوط

فارس جلال – محمد عماد قادما من شباب الأهلي

كمال أبو الفتوح قادما من إيسترن كومباني

أحمد عبد الرسول قادما من سموحة

سيف العجوز قادما من المقاولون العرب

حسن الحطاب قادما من شبان قنا

عبد الله هاشم عبادي قادما من شبان قنا

استعارة أشرف مجدي من فيوتشر

استعارة صبحي سليمان قادما من الاتحاد السكندري

جابريل شيكودي قادما من سيراميكا كليوباترا

أيمن سعد "موكا" قادما على سبيل الإعارة من لافيينا

أحمد بلحاج قادما على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا

أحمد شوشة قادما من سموحة

سيراميكا كليوباترا

استعارة أحمد دعدور قادما من بيراميدز

سعد سمير قادما من الأهلي

إسلام المزين قادما من المصري

علاء يحيى قادما من لافيينا

حسين حسني قادما من بورتو السويس

استعارة أحمد قندوسي قادما من الأهلي

صديق أوجولا قادما من سموحة

إريك كامبالي قادما من المريخ السوداني

بلدية المحلة

استعارة حسام أشرف من الزمالك

استعارة ماجد هاني من الزمالك

استعارة طارق علاء من الزمالك

نور الزمان الزموري قادما من الصفاقسي

محمد الزافراني قادما من إسبانيول

أحمد العش قادما من البنك الأهلي

محمد أميسي قادما من يونياو ليريا

إسلام مرزوق قادما من زد

عبد الله محمود قادما من المقاولون العرب

مهاب أشرف قادما من إنبي

ويسدوم

عبد الرحمن اللاهوني قادما من بورتو السويس

استعارة مؤمن راضي قادما من إنبي

استعارة محمد عادل أمو قادما من بيراميدز

استعارة محمد رجب صافي قادما من الاتحاد السكندري

استعارة أحمد رضا قادما من وادي دجلة

استعارة هشام حافظ قادما من مودرن فيوتشر

ضم محمد أشرف ويوسف حسن بشكل نهائي من بورتو السويس

زد

علي لطفي قادما من الأهلي

عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني

مصطفى العش قادما من غزل المحلة

إسلام عبد الله قادما من حرس الحدود

محمد إسماعيل قادما من إنبي

استعارة محمد أشرف بكري قادما من الأهلي

محمد رضا قادما من حرس الحدود

محمد سوانيه من تونجيث السنغالي

محسني ماليما من دودجما التنزاني

استعارة جرجس مجدي قادما من إنبي

بيتر موتوموسي قادما من فيتا كلوب

مصطفى فوزي قادما من الأهلي

ماتا ماجاسا قادما من الجمارك الموريتاني

أرناوفي مومبولي من إنتر كلوب برازفيل

حمدي ياسر قادما من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي

استعارة أحمد عاطف "قطة" قادما من بيراميدز

مصطفى زيكو قادما من حرس الحدود

شادي حسين قادما من الأهلي

ديلسون كاموني قادما من أسوان

استعارة محمود صابر من بيراميدز

استعارة عبد الله مجدي من بيراميدز

فاركو

محمد فخري قادما من الأهلي

عمرو وردة قادما من دوكسا القبرصي

محمود البدري قادما من سيراميكا كليوباترا

موسيس توراي قادما من تروا الفرنسي

محمد بانجورا قادما من تروا الفرنسي

باباكار نداي قادما من دوان السنغالي

شريف دابو قادما في صفقة انتقال حر

صلاح باشا قادما من جوليانو الإيطالي