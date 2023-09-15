تشكيل اتحاد العاصمة - بلقاسمي وبوسيليو يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

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خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي

خط الهجوم: عبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو

فيما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

ويلعب الأهلي كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

أما منافسه اتحاد العاصمة فهو بطل كأس الكونفدرالية بفضل تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم -الجمعة- 15 سبتمبر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.

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