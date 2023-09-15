بعدما رفض الانسحاب.. كاف ينقل مباراة أهلي بنغازي وأسيك في دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نقل مباراة أهلي بنغازي الليبي وأسيك ميموزا الإيفواري إلى تونس.

ويلعب أهلي بنغازي ضد أسيك ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كاف نقل المباراة بعدما رفض طلب الفريق الليبي بتأجيلها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

في المقابل رفض أهلي بنغازي الانسحاب من المسابقة تجنا للعقوبات المالية والحرمان من المشاركات الإفريقية.

وأعلن أهلي بنغازي عن خوض المباراة في تونس يوم الإثنين 18 سبتمبر بعدما كان المقرر خوضها يوم 17 من الشهر ذاته بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وقال أهلي بنغازي في بيان: "حيث أن البلاد لازالت تعاني من أثر الإعصار، ومازال البحث جاريا عن المفقودين، الأمر الذي زاد من أحزاننا وأدمى قلوبنا"

"وحيث أن الفريق الأول لكرة القدم لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية أفريقيا يوم الأحد الموافق 17 / 09 / 2023م بملعب شهداء بنينا بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي"

"وحيث أن الاتحاد الإفريقي (كاف) قد رفض طلب النادي الأهلي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق، ولأن انسحاب فريق الأهلي سيعرضه إلى عقوبات مالية وحرمان من المشاركات الأفريقية لسنتين أو أكثر. الأمر الذي اضطرنا مجبورين إلى نقل المباراة إلى دولة تونس الشقيقة"

"بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستسافر إلى دولة تونس يوم غد الجمعة 15 / 09 / 2023م لملاقاة فريق آسيك ميموزا العاجي يوم الإثنين الموافق 18 / 09 / 2023م على ملعب مدينة سوسة التونسية الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا".

ليبيا تعرضت لإعصار قوي، لقي على إثرها أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين.

وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة.

وعلى أثر تلك الكارثة الطبيعية، قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال اجتماع طارئ، إعلان الحداد لثلاثة أيام، بجانب تنكيس الأعلام.

من جهة أخرى، يتوقف النشاط الكروي في ليبيا حاليا بعد نهاية الموسم المنقضي وتتويج الأهلي طرابلس باللقب للمرة الـ13، وفي انتظار بداية الموسم الجديد.

وتضم مدينة درنة عددا من أندية كرة القدم، هم دارنس، والإفريقي، والنسور مرتوبة، والشلال، والصفاء، واتحاد الفتائح، والنوارس، والأهلي درنة.