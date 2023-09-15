مؤتمر تين هاج عن وضع حدود وموقف سانشو.. وشيء على ماجواير القيام به

رد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على سبب استبعاده للاعب الفريق جادون سانشو من التدرب مع الفريق الأول على إثر الأزمة التي اندلعت بينهما عقب لقاء أرسنال.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هناك حدود صارمة طلب من النادي وضعها لأنه لم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي، لذا فمن خلال وظيفتي وضعت معايير جيدة، لا يرتكب أي شخص خطأ واحدا فقط بل هي عملية كاملة قبل أن نصل إلى نتيجة معينة بشأن تعدي الحدود".

وكان تين هاج برر غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال قبل عدة أسابيع في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وأصدر سانشو بيانا مؤكدا أنه كان يتصرف في التدريبات بشكل جيدا مكذبا مدربه مشيرا إلى اعتقاده أنه كبش فداء.

أما عن الإساءات لهاري ماجواير قال المدرب الهولندي: "قلت أكثر من مرة هذا تقليل من احترامه وبأنه لا يستحق ذلك، ماجواير لاعب رائع ومازال في جعبته الكثير وعليه أن يتصدى لتلك الإساءات بمستوياته في الملعب".

وبسؤاله عن أنتوني قال: "بالطبع هو يشعر بالإحباط لكنه بخير، وليس لدي فكرة عن موعد عودته".

وكان يونايتد أعلن غياب أنتوني عن الفريق لفترة غير محددة في ظل اتهامه من قبل صديقته السابقة بالاعتداء عليها وبقائه في البرازيل بسبب التحقيقات الجارية.

ويستضيف يونايتد منافسه برايتون غدا السبت في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

يونايتد حصد ست نقاط من أول أربع جولات ليحتل المركز الـ11.

أما برايتون فحصد تسع نقاط ويحتل المركز السادس.