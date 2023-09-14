بعد أزمة عدم رحيله إلى بايرن.. فولام يجدد تعاقد بالينيا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - فولام

أعلن فولام تجديد تعاقد لاعبه جواو بالينيا رسميا حتى صيف عام 2028 مع أحقية النادي في تمديد لموسم آخر.

جواو بالينيا

النادي : فولام

فولام

جاء ذلك بعد أحداث مثيرة لاحقت اللاعب البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة إذ أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بايرن ميونيخ بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

لكن تأخر فولام في إرسال الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة ما حال دون إكمالها.

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وقال بالينيا لموقع ناديه الرسمي: "أشعر بالسعادة، لقد وقعت الكثير من الأحداث في الأسابيع الأخيرة لكنني الآن أركز على عملي في فولام".

وواصل "أنا ملتزم مع النادي بنسبة 100% وأحترمه وأحترم الجماهير، ومنذ اليوم الأول دعمني الجميع".

اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى فولام في صيف عام 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

وخاض بالينيا مع فولام 43 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف ولم يصنع أي هدف.

بالينيا فولام بايرن ميونيخ
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