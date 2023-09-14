كاف: دقيقة حداد في كل مباريات الأندية على ضحايا المغرب وليبيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الوقوف لمدة دقيقة كحداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا قبل كل مباريات الأندية الإفريقية المقبلة.

وحصد الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات المدمرة التي حدثت في شرق ليبيا الكثير من الأرواح في البلدين.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان: "سيقف الجميع دقيقة صمت في كل مباريات الأندية المقبلة، بما في ذلك كأس السوبر الإفريقي 2023، ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية احتراما وتكريما للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا".

فيما قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: "نيابة عن الاتحادات الـ54 المنتسبة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نعرب مرة أخرى عن تعازينا العميقة لأسر الضحايا، والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، والاتحاد الليبي لكرة القدم، وحكومات وشعب ليبيا والمغرب لآلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم خلال الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا".

وأضاف "نصلي من أجلهم ونسأل الله أن يقف بجوارهم في هذا الوقت المؤلم والصعب. كما نتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".

وتبدأ منافسات دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الجمعة.

كما يلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في السعودية.

ويسعى الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويشارك اتحاد العاصمة لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي عبر تاريخه.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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