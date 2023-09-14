كاف: دقيقة حداد في كل مباريات الأندية على ضحايا المغرب وليبيا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

كاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الوقوف لمدة دقيقة كحداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا قبل كل مباريات الأندية الإفريقية المقبلة.

وحصد الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات المدمرة التي حدثت في شرق ليبيا الكثير من الأرواح في البلدين.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان: "سيقف الجميع دقيقة صمت في كل مباريات الأندية المقبلة، بما في ذلك كأس السوبر الإفريقي 2023، ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية احتراما وتكريما للأشخاص الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا".

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست

فيما قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: "نيابة عن الاتحادات الـ54 المنتسبة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نعرب مرة أخرى عن تعازينا العميقة لأسر الضحايا، والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، والاتحاد الليبي لكرة القدم، وحكومات وشعب ليبيا والمغرب لآلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم خلال الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا".

وأضاف "نصلي من أجلهم ونسأل الله أن يقف بجوارهم في هذا الوقت المؤلم والصعب. كما نتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".

وتبدأ منافسات دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الجمعة.

كما يلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في السعودية.

ويسعى الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويشارك اتحاد العاصمة لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي عبر تاريخه.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

الأهلي اتحاد الجزائر السوبر الإفريقي كاف المغرب ليبيا
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست السوبر الإفريقي - قائد اتحاد الجزائر: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي.. والحظوظ متساوية عبد الله السعيد ورباعي جديد.. 23 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي السوبر الإفريقي - مدرب اتحاد الجزائر: الضغط سيكون على الأهلي لأنه المرشح للتتويج مدافع اتحاد الجزائر: لن نلعب السوبر الإفريقي أمام الأهلي في ثوب الضحية
أخر الأخبار
جائزة الأفضل – تشافي ضمن المرشحين لأفضل مدرب في العالم 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي ومبابي ولاعب النصر ينافسون سداسي سيتي على جائزة ذا بيست 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع 3 لاعبين جدد قبل غلق القيد 11 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الجونة يختتم تدعيماته بضم شوشة 33 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – عاد لكرة القدم في اللحظة الأخيرة.. حمدي زكي إلى طلائع الجيش 45 دقيقة | ميركاتو
سكاي: لاعب سان جيرمان إلى متذيل الدوري القطري 45 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات 52 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري 57 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي