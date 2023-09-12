تشكيل تونس – معلول أساسي ضد مصر- ولمساكني يقود الهجوم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد حمدي ومحمود مرعي ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وسام مرسي وأسامة فيصل ومحمد شريف.

ويستضيف منتخب مصر منافسه تونس في استاد الدفاع الجوي في مباراة ودية في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

يتواجد علي معلول في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده تونس ضد مصر.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

في الدفاع: علي معلول- علي عابدي- منتصر الطالبي- ياسين مرياح

في الوسط: - إلياس سخيري- عيسى لعيدوني- وجدي كشريدة

في الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف لمساكني- محمد علي بن رمضان

معلول تونس مصر
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