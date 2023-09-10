أعلن اتحاد الكرة تواجد 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ كأس أمم إفريقيا 2023.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة مبدئية للمعسكر الإعدادي استعدادا لأمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار منذ قليل، وهو ما كشفه FilGoal.com

وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير.

وجاءت القائمة المصرية:

حكام الساحة: أمين عمر - محمود البنا - محمد معروف

حكام مساعدين: محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه

حكم فيديو: محمود عاشور

وشهدت أمم إفريقيا 2021 تواجد 5 حكام مصريين في البطولة وهم: محمود البنا – أمين عمر – محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – محمود عاشور.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:

1- كوت ديفوار (المستضيف)

2- المغرب

3-الجزائر

4-جنوب إفريقيا

5- السنغال

6- بوركينا فاسو

7- تونس

8- مصر

9- زامبيا

10- غينيا الإستوائية

11- نيجيريا

12- غينيا بيساو

13- كاب فيردي

14- مالي

15- غينيا

16- غانا

17- أنجولا

18- تنزانيا

19- موزمبيق

20- موريتانيا

21- الكونغو الديمقراطية

المقاعد المتبقية:

2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.

1 من جامبيا والكونغو في المجموعة السابعة: جامبيا تملك 9 نقاط والكونغو 6 نقاط. الكونغو متفوقة في المواجهات المباشرة (1-0 ذهابا) وتحتاج للفوز إيابا من أجل التأهل، أي نتيجة أخرى تكفي جامبيا للتأهل. المباراة تُقام في 10 سبتمبر.