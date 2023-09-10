6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ أمم إفريقيا 2023
الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 19:36
كتب : محمد عبد العظيم
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة مبدئية للمعسكر الإعدادي استعدادا لأمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، وضمت 6 حكام مصريين.
وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير.
وكشف مصدر من كاف يكشف لـ FilGoal.com قائلا: "يتواجد 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية للمعسكر الإعدادي لـ كاف استعدادا لأمم إفريقيا 2023".
وجاءت القائمة المصرية:
حكام الساحة: أمين عمر - محمود البنا - محمد معروف
حكام مساعدين: محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه
حكم فيديو: محمود عاشور
وشهدت أمم إفريقيا 2021 تواجد 5 حكام مصريين في البطولة وهم: محمود البنا – أمين عمر – محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – محمود عاشور.
المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:
1- كوت ديفوار (المستضيف)
2- المغرب
3-الجزائر
4-جنوب إفريقيا
5- السنغال
6- بوركينا فاسو
7- تونس
8- مصر
9- زامبيا
10- غينيا الإستوائية
11- نيجيريا
12- غينيا بيساو
13- كاب فيردي
14- مالي
15- غينيا
16- غانا
17- أنجولا
18- تنزانيا
19- موزمبيق
20- موريتانيا
21- الكونغو الديمقراطية
المقاعد المتبقية:
2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.
1 من جامبيا والكونغو في المجموعة السابعة: جامبيا تملك 9 نقاط والكونغو 6 نقاط. الكونغو متفوقة في المواجهات المباشرة (1-0 ذهابا) وتحتاج للفوز إيابا من أجل التأهل، أي نتيجة أخرى تكفي جامبيا للتأهل. المباراة تُقام في 10 سبتمبر.