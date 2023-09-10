6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ أمم إفريقيا 2023

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 19:36

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا 2023

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة مبدئية للمعسكر الإعدادي استعدادا لأمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، وضمت 6 حكام مصريين.

وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير.

وكشف مصدر من كاف يكشف لـ FilGoal.com قائلا: "يتواجد 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية للمعسكر الإعدادي لـ كاف استعدادا لأمم إفريقيا 2023".

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وجاءت القائمة المصرية:

حكام الساحة: أمين عمر - محمود البنا - محمد معروف

حكام مساعدين: محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه

حكم فيديو: محمود عاشور

وشهدت أمم إفريقيا 2021 تواجد 5 حكام مصريين في البطولة وهم: محمود البنا – أمين عمر – محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – محمود عاشور.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:

1- كوت ديفوار (المستضيف)

2- المغرب

3-الجزائر

4-جنوب إفريقيا

5- السنغال

6- بوركينا فاسو

7- تونس

8- مصر

9- زامبيا

10- غينيا الإستوائية

11- نيجيريا

12- غينيا بيساو

13- كاب فيردي

14- مالي

15- غينيا

16- غانا

17- أنجولا

18- تنزانيا

19- موزمبيق

20- موريتانيا

21- الكونغو الديمقراطية

المقاعد المتبقية:

2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.

1 من جامبيا والكونغو في المجموعة السابعة: جامبيا تملك 9 نقاط والكونغو 6 نقاط. الكونغو متفوقة في المواجهات المباشرة (1-0 ذهابا) وتحتاج للفوز إيابا من أجل التأهل، أي نتيجة أخرى تكفي جامبيا للتأهل. المباراة تُقام في 10 سبتمبر.

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