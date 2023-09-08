تصفيات أمم إفريقيا - قبل مواجهة مصر.. تونس في صدارة الترتيب بثلاثية أمام بوتسوانا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

منتخب تونس

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على بواتسونا بنتيجة 3-0.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية.

ولم يشارك علي معلول في اللقاء وتواجد على مقاعد البدلاء.

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وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ألفورد فيلابهي بالخطأ في مرماه بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وعزز يوسف المساكني من تقدم نسور قرطاج برأسية بعد عرضية من علي عبدي في الدقيقة 82.

وسجل المساكني الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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ثنائية المساكني رفعت رصيده لـ 20 هدفا أصبح بها في المركز الرابع في ترتيب هدافي نسور قرطاج تاريخيا.

ويواصل نسور قرطاج التواجد في نهائيات أمم إفريقيا بشكل مستمر منذ نسخة 1994 دون غياب.

وتتبقى 6 مقاعد تُحسم خلال الأيام المقبلة للتأهل لأمم إفريقيا 2023.

وتأهلت منتخبات: كوت ديفوار (المستضيف) والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجيريا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.

وسيلتقي منتخب مصر وتونس سويا في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في إطار التحضير للمشاركة في البطولة الإفريقية في يناير 2024.

تونس بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا 2023
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