أمرابط يتحدث عن بداية مسيرته مع تين هاج.. وأوجه الشبه بينهما

يرى سفيان أمرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد أن هناك مجموعة من الصفات المشتركة التي تجمعه بمدربه الجديد القديم إريك تين هاج.

ودرب تين هاج أمرابط في بداية مسيرته حين كان يلعب لأوتريخت الهولندي.

وقال أمرابط عن بداية مسيرته تحت قيادة إريك تين هاج: "كان الأمر مهمًا للغاية بالنسبة لي لأنني كنت صغيرا جدا في ذلك الوقت، كان عمري 18 أو 19 عاما ومنحني تين هاج فرصة اللعب في الفريق الأول مع أوتريخت".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "لقد قضينا وقتًا رائعًا، وموسمًا جيدًا حقًا. لقد تعلمت الكثير منه".

وشدد المغربي البالغ من العمر 27 عامًا "لذلك ربما يكون أحد أهم الأشخاص في مسيرتي".

ولعب أمرابط 50 مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي مع أوتريخت في جميع المسابقات.

وتعاقد مانشستر يونايتد قبل أيام مع أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع حق الشراء في نهايته.

وأكمل "أعتقد أن إريك سيدفعني دائمًا للوصول إلى أقصى الحدود".

وواصل "إنه متعطش. يريد الفوز. يتمتع بعقلية الفوز وأنا أحب ذلك. أعتقد أنني مثله أيضًا، أريد الفوز كل يوم، لذا فهذا تشابه جيد بيننا".

وأتم "أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي في كل شيء، كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية. لذا، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله الآن".

وكشف يونايتد رقم القميص الذي سيرتديه المغربي في صفوف الشياطين الحمر.

وسيلعب أمرابط بالقميص رقم 4.

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ويعد أمرابط ثالث لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد التونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

أيضا اللاعب المغربي هو الإفريقي الـ11 في تاريخ الشياطين الحمر، حيث كان الكاميروني أندري أونانا القادم في الصيف من إنتر ميلان هو العاشر.

وقال سفيان أمرابط عبر موقع النادي الرسمي: "شرف كبير أنا أصبح لاعبا لـ مانشستر يونايتد، كان عليّ أن أكون صبورا من أجل هذه اللحظة لكن أنا شخص يستمع لقلبه والآن أنا أمثل النادي الذي أحلم به".

وأضاف "أنا لاعب شغوف، وأريد نقل هذه الطاقة إلى المجموعة، وسأفعل كل شيء لمساعدة الفريق".

وأكمل "أنا أعرف كيف يعمل إريك تين هاج وماذا يحتاج من لاعبيه، تدريبه ونصائحه طورتني كثيرا كلاعب في بداية مسيرتي".

وأتم "أعلم أنه سيساعدني على إخراج أفضل ما لدي من إمكانيات لمساعدة المجموعة هذا الموسم.

ووفقا للتقارير، فإن قواعد اللعب المالي النظيف تجبر الفريق على عدم إتمام تعاقدات كيبرة إضافية خلال الصيف الحالي، وهذا سبب إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

وشارك المغربي الدولي مع أسود الأطلس في إنجاز مونديال قطر 2022، حيث حقق المنتخب المركز الرابع، الأفضل في تاريخ العرب وإفريقيا على الإطلاق.