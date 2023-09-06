بينها الأزمة مع شبكة بي إن.. في الجول يكشف أجندة اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 12:23

كتب : محمد عبد العظيم

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يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا للمكتب التنفيذي غدا الخميس.

ويترأس باتريس موتسيبي رئيس كاف ذلك الاجتماع الذي سيشهد مناقشة عدة أمور بينها الأزمة مع شبكة بي إن سبورتس.

ويكشف FilGoal.com أجندة اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف كالآتي:

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- افتتاح الاجتماع عن طريق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد

- ملاحظات بواسطة موتسيبي

- تقارير جديدة عن لجان تقييم أمم إفريقيا 2025 و2027

- تحديث بشأن الاستعداد لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار "والمقرر لها يناير المقبل"

- تقرير الأمين العام عن الدوري الإفريقي لكرة القدم والمقرر له 20 أكتوبر المقبل

- تحديث بشأن التزامات شبكة beIN لتسديد الدفعات المتأخرة المستحقة لـ كاف بالنسبة لحقوق البث

- الموافقة على محضر اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 7 يوليو الماضي في الرباط.

- مناقشة أعمال أخرى

- ملاحظات ختامية من رئيس كاف باتريس موتسيبي

- التاريخ الذي سيتم تحديده لاجتماع المكتب التفيذي القادم

وكان كاف يرتبط بتعاقد مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 12 عاما منذ 2017 وبقيمة 415 مليون دولار.

وأشارت شبكة بي بي سي عن صدام ودعاوى قضائية محتملة بين الطرفين بسبب إلغاء أكبر صفقة بث تليفزيوني. (مزيد من التفاصيل)

كاف موتسيبي بي إن
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