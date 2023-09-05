كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري المحترفين

واصل فريقا الأهلي والزمالك انتصاراتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وتغلب الزمالك خارج ملعبه على فريق سموحة بنتيجة 28-27، بعدما حول تأخره بفارق خمسة أهداف إلى فوز ثمين.

واستمر الزمالك في اللعب بثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول بسبب عقوبة عدم تسجيل اللاعبين الجدد أو المنتهية عقودهم بسبب مستحقات متأخرة لصالح الاتحاد المصري.

ومن جانبه علم FilGoal.com أن الزمالك سيعقد جلسة غدا الأربعاء من أجل حل الأمر مع الاتحاد المصري. (تفاصيل أكثر من هنا)

أما الأهلي فحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد التغلب على المعادي بنتيجة 27-23.

وتقام الجولة الثالثة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين يوم الجمعة المقبل.

إذ يلعب الأهلي أمام فريق العبور، بينما يستضيف الزمالك فريق أصحاب الجياد.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.