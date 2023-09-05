خبر في الجول - جلسة بين الزمالك واتحاد اليد لحل أزمة القيد.. والحلول المطروحة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 21:39

كتب : إبراهيم رمضان

يد الزمالك

يعقد ممثلوا نادي الزمالك جلسة غدا الأربعاء مع الاتحاد المصري لكرة اليد من أجل حل أزمة القيد.

ويعاني الزمالك من خوض أول مباراتين في دوري المحترفين بثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول بجانب تدعيمات من فريق الشباب، ويأتي ذلك بسبب فشل الزمالك في قيد صفقاته الجديدة واللاعبين المجدد عقودهم بسبب مستحقات متأخرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة سيعقدها الزمالك مع الاتحاد المصري لكرة اليد، ويحضرها حمادة عبد الباري مدير الإداري لكرة اليد.

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ويجهز الزمالك جزءا من المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد المصري من أجل دفعها.

ويرغب الزمالك في جدول باقي المبلغ المستحق والحصول على بطاقات اللاعبين التي تسمح لهم بالمشاركة في المباريات.

وتغلب الزمالك على فريق المعادي بنتيجة 29-28 في المباراة الافتتاحية لدوري المحترفين.

وفي الجولة الثانية نجح الزمالك في تحويل تأخره بفارق خمسة أهداف إلى فوز بنتيجة 28-27 على حساب سموحة.

ويواجه الزمالك فريق أصحاب الجياد يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

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