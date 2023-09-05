اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف الخميس.. وكواليس الجلسة المنتظرة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 20:36

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقد اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الخميس.

وكشف كاف عن ترأس باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ذلك الاجتماع.

وأشار كاف إلى تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

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ومن جانبه تواصل FilGoal.com مع مصدر من كاف والذي أكد أن ذلك الاجتماع لمناقشة قرار إلغاء التعاقد مع شبكة بي إن سبورتس.

وقال مصدر كاف في تصريحات خاصة: "سيشهد الاجتماع مناقشة الخطاب الموجه إلى مجموعة بي إن سبورتس وسيتم التصديق على قرار إلغاء التعاقد".

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية عن إلغاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس المسؤولة عن البث التليفزيوني.

وكان كاف يرتبط بتعاقد مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 12 عاما منذ 2017 وبقيمة 415 مليون دولار.

وأشارت شبكة بي بي سي عن صدام ودعاوى قضائية محتملة بين الطرفين بسبب إلغاء أكبر صفقة بث تليفزيوني. (مزيد من التفاصيل)

كاف المكتب التنفيذي بي إن سبورتس
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