مدرب أرتا سولار: ليس من السهل اللعب ضد الزمالك المرشح للفوز بالكونفدرالية

يرى بوزيان بن عربي المدير الفني لفريق أرتا سولار 7 الجيبوتي أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بوزيان بن عربي عبر القناة الأولى: "بالتأكيد مباراة الزمالك صعبة وسنلعب ضد فريق كبير وليس سهلا أن نلعب ضده في مصر وسنحاول أن نفعل كل ما في وسعنا أمامه".

وأضاف "يجب أن نعد أنفسنا بشكل جيد فهي مباراة صعبة وسنقابل لاعبين من طراز خاص وسوف نفعل كل ما في وسعنا لتجاوز هذه العقبة".

وواصل "أعرف كيف يهاجم ويدافع الزمالك وشاهدت مباراته ضد النصر السعودي واكتشفت أن الفريق به لاعبين جيدين في كل الخطوط خاصة خط الوسط".

وأكمل "بالتأكيد زيزو وفتوح ودونجا يلفتون الأنظار في الزمالك وكذلك المهاجم التونسي سيف الجزيري".

وأردف "نحن الآن ندرس الطريقة المناسبة لاجتياز هذه العقبة الصعبة جدا وحظنا أوقعنا مع الزمالك أحد المرشحين للفوز ببطولة الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "دعني أؤكد أننا سعداء بمواجهة الزمالك لأننا سنكتسب الخبرات بالاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين".

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.