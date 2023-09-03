سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عن قرار محمد صلاح بالاستمرار مع الفريق.

وسجل كل من صلاح وسوبوسلاي في فوز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سوبوسلاي عن مستقبل محمد صلاح وأشار إلى قرار اللاعب بالاستمرار مع الريدز.

وقال سوبوسلاي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، الجميع يتحدث".

وتابع "نحن سعداء حقا أن صلاح مستمر معنا".

وكشف سوبوسلاي "بالتأكيد نحن نتحدث فيما بيننا، ولكنه يرغب في البقاء، صلاح يريد الاستمرار".

واختتم تصريحاته "صلاح يرغب في أن يكون معنا، ونحن بحاجة للاعبين مثله في الفريق".

وكان قد ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة وأشار يورجن كلوب المدير الفني إلى استمرار نجم الفريق ولا نية لبيعه.

وساهم صلاح بهدف في كل مباراة خلال المباريات الأربعة التي خاضها ليفربول في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة الترتيب مع توتنام.

وعقب تعادل ليفربول مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، نجح ليفربول في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.

وواصل صلاح مساهمته في أهداف ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح صلاح الموسم بصناعة هدف ليفربول أمام تشيلسي، قبل أن يسجل ضد بورنموث في الجولة الثانية.

بينما في الجولة الثالثة نجح صلاح في صناعة هدف فوز ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم أمام أستون فيلا.

وحقق صلاح رقما مميزا بالمساهمة في هدف واحد على الأقل بآخر عشر مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

إذ نجح صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين في آخر 10 مباريات خاضهم اللاعب.