مواعيد جميع مباريات الدوري الإفريقي.. الأهلي في الافتتاح

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

أوقعت قرعة الدوري الإفريقي الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دور الـ8 للبطولة التي تقام لأول مرة في عام 2023 الجاري.

وستقام البطولة بين 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر 2023.

وتُلعب مباراة الافتتاح في تنزانيا والتي حُددت سلفا لاستضافة أولى مباريات النسخة الأولى وستكون ضد الأهلي، يوم 20 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة:
قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي

وجاءت نتائج قرعة البطولة لدور ربع النهائي:

مباراة رقم 1: الأهلي × سيمبا التنزاني

مباراة رقم 2: الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي

مباراة رقم 3: إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

مباراة رقم 4: بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي

(المزيد من التفاصيل عن قرعة البطولة)

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

الأهلي سيمبا الوداد الترجي صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مواجهته تعني الوصول للنهائي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا قبل افتتاح الدوري الإفريقي كاف يكشف قيمة جوائز الدوري الإفريقي وعدد أندية النسخة التالية قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي كاف يحدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف بترو أتليتكو من الدوري الإفريقي.. والبديل حال استبعاده مصدر من الاتحاد الأنجولي يكشف لـ في الجول تفاصيل إيقاف بترو أتليتكو قبل قرعة الدوري الإفريقي.. إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليون يعلن التعاقد مع الغاني نواماه
أخر الأخبار
كرة سلة - عمرو الجندي قائد منتخب مصر يعتزل دوليا 3 دقيقة | كرة سلة
مران الزمالك - قياسات بدنية لـ زيزو وفتوح.. وعودة الجزيري 21 دقيقة | الكرة المصرية
الجونة يعلن ضم أحمد محمود لاعب شباب الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
مواجهته تعني الوصول للنهائي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا قبل افتتاح الدوري الإفريقي 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يكشف قيمة جوائز الدوري الإفريقي وعدد أندية النسخة التالية 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
العرض الإنجليزي مستمر.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد مجددا أمام خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد جميع مباريات الدوري الإفريقي.. الأهلي في الافتتاح ساعة | الكرة الإفريقية
"لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول