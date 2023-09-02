خبر في الجول - بعد جلسة مع بابافسيلو.. عودة عاصم صلاح لـ تدريبات البنك الأهلي

قرر نيكوديموس بابافسيلو المدير الفني لـ البنك الأهلي عودة عاصم صلاح قائد الفريق للتدريبات.

عاصم صلاح النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وكان المدرب القبرصي قرر وضع عاصم صلاح في قائمة اللاعبين المغادرين للبنك الأهلي الصيف الجاري كما كشف FilGoal.com سابقا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com عقد اللاعب جلسة مع المدير الفني، ووضح بابافسليو بعض المهام الخاصة بطريقة اللعب، يجب أن يلتزم بها اللاعب خلال الفترة القادمة والمباريات الودية.

ويلعب عاصم صلاح مع البنك الأهلي منذ 2020 ولم يشارك في أي مباراة تحت قيادة بابافاسيليو.

قائد البنك هو صاحب أول هدف في تاريخ النادي بالدوري المصري.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وتعاقد البنك الأهلي حتى الآن مع كل من محمد عبد اللطيف جريندو لاعب النصري وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي ومعاذ الحناوي مدافع غزل المحلة.

ووضع المدير الفني أيضا أحمد ياسين ورزاق سيسيه ضمن قائمة اللاعبين المغادرين بسبب عدم تناسب أسلوبهم مع الفريق.

وانضم رزاق سيسيه للبنك الأهلي في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر وشارك مع بابافاسيليو في 3 مباريات فقط.

ويتواجد ياسين مع الفريق منذ موسمين ولم يشارك برفقة المدرب القبرصي سوى في 5 مباريات.

وبات ياسين على مقربة من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري وتفصل بعض التفاصيل عملية انتقاله. (طالع التفاصيل)