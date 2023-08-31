خبر في الجول - بند واحد يفصل أحمد ياسين عن الاتحاد السكندري

يتبقى بند واحد بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري بشأن انتقال أحمد ياسين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ياسين توصل لاتفاق على كافة البنود الشخصية مع الاتحاد السكندري.

وتتبقى فقط تحديد مدة الإعارة بين الفريقين.

ويريد مسؤولي البنك الأهلي إعارة المدافع الدولي لمباراة واحدة، فيما يريد الاتحاد السكندري استعارة اللاعب لموسمين.

ومن المنتظر حسم الصفقة في الساعات المقبلة عند التوصل لاتفاق.

وخرج ياسين من حسابات نيكوديموس بابافسيليو بشكل تام في البنك الأهلي.

وكان أحمد ياسين قد انضم إلى البنك الأهلي قادما من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020 على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 قبل أن يتم انتقاله بصورة رسمية منذ صيف 2021 وحتى الآن.

ويلعب أحمد ياسين -26 عاما- في مركز الدفاع ويرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى صيف 2024.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وخاض أحمد ياسين 68 مباراة مع البنك الأهلي في مختلف المسابقات.