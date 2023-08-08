خبر في الجول - البنك الأهلي يضع ثلاثي الفريق في قائمة البيع بناء على رغبة بابافاسيليو

يرى نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي أن ثلاثي الفريق أحمد ياسين وعاصم صلاح ورزاق سيسيه لا يناسبون طريقة لعبه.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أدرج أسماء الثلاثي على قائمة البيع بسبب عدم تناسب طريقة لعبهم مع طريقة لعب بابافاسيليو.

وانضم رزاق سيسيه للبنك الأهلي في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر وشارك مع بابافاسيليو في 3 مباريات فقط.

ويتواجد ياسين مع الفريق منذ موسمين ولم يشارك برفقة المدرب القبرصي سوى في 5 مباريات.

بينما يلعب عاصم صلاح مع البنك الأهلي منذ 2020 ولم يشارك في أي مباراة تحت قيادة بابافاسيليو.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وتعاقد البنك الأهلي حتى الآن مع كل من محمد عبد اللطيف جريندو لاعب النصري وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي.