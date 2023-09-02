انتهت كأس العالم للسلة - جنوب السودان (101) - (78) أنجولا.. فارق 23 نقطة

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

أنونوا أوموت - جنوب السودان كرة سلة

يلعب منتخب جنوب السودان ضد أنجولا في مواجهة مرتقبة ضمن ختام الجولة الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة.

ويترقب منتخب مصر الذي سيواجه نيوزلاندا نتيجة مباراة جنوب السودان أمام أنجولا من أجل التاهل إلى أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب السودان وأنجولا في كاس العالم لكرة القدم.

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الربع الرابع

جنوب السودان 101-78 أنجولا

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الربع الثالث

جنوب السودان 67-52 أنجولا

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الربع الثاني

جنوب السودان 60-41 أنجولا

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الربع الأول

جنوب السودان 30-16 أنجولا

كأس العالم للسلة
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