كرة سلة - حظوظ مصر في التأهل المباشر إلى الأولمبياد.. وموقف الملحق العالمي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 18:45

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة سلة

حقق منتخب مصر لرجال كرة السلة الفوز الثاني في بطولة كأس العالم بعد التغلب على الأردن بنتيجة 85-69 في المرحلة الترتيبية للمراكز من 17 إلى 32.

وحافظ الفراعنة على حظوظهم في المنافسة على البطاقة المباشرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويتم احتساب نتائج كل فريق بما فيه مرحلة دور المجموعات الأولى وباتت المنافسة قوية بين منتخبي مصر وجنوب السودان لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.

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ويتأهل صاحب أفضل مركز إفريقي في كأس العالم إلى دورة الألعاب الأولمبية بصورة مباشرة دون الحاجة إلى الملحق العالمي.

وضمن منتخب مصر التواجد ضمن الفرق المتأهلة إلى الملحق العالمي على أقل تقدير حال فشل في خطف البطاقة المباشرة.

ترتيب فرق إفريقيا الحالي:

1- مصر (2 فوز / +3 نقطة)

2- جنوب السودان (2 فوز / +2 نقطة)

3- أنجولا (1 فوز / - 19 نقطة)

4- كوت ديفوار (1 فوز / - 50 نقطة)

5- كاب فيردي (1 فوز / - 57 نقطة)

مباريات الجولة الختامية في المرحلة الترتيبية:

*تقام جميع مباريات الجولة الختامية من المرحلة الترتيبية بعد غد السبت*

أنجولا × جنوب السودان (11 صباحا)

مصر × نيوزلاندا (11:45 صباحا)

كوت ديفوار × فرنسا (12:45 ظهرا)

اليابان × كاب فيردي (2:10 عصرا)

حظوظ منتخب مصر:

- فوز منتخب مصر وخسارة جنوب السودان يعني تأهل الفراعنة مباشرة إلى أولمبياد باريس

- فوز مصر وانتصار جنوب السودان يعني اللجوء لفارق النقاط للمنتخبين لحسم المتأهل مباشرة إلى الأولمبياد

- خسارة مصر وفوز جنوب السودان يعني تأهل جنوب السودان وانتقال الفراعنة للملحق العالمي أملا في خطف أحد البطاقات الأربعة المؤهلة للأولمبياد

- خسارة مصر وخسارة جنوب السودان، يعني تنافس الفراعنة وأنجولا على بطاقة التاهل مع اللجوء لفارق النقاط للمنتخبين لتحديد المتأهل للأولمبياد

الملحق العالمي:

حسم منتخب مصر تواجده في الملحق العالمي على أقل تقدير حال فشل في التأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

لم يتحدد موعد تلك التصفيات ولكنها ستكون بين 24 منتخبا ويتأهل منها 4 منتخبات فقط ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس.

تشمل تصفيات الملحق العالمي 16 منتخبا من كأس العالم أصحاب أفضل ترتيب وفشلوا في التأهل المباشر للأولمبياد، وضمنت مصر التواجد بينهم.

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